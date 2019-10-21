Общество

Не ликвидировать автопавильон в Изборске просят местные жители

Не ликвидировать автопавильон в Изборске - с такой просьбой местные жители обращаются к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Официальное обращение собрало более 400 подписей местных жителей, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Собрания депутатов Печорского района Юрий Банников.

«Изборск является одним из самых значимых культурно-исторических и экскурсионно-туристических центров Псковской области. Ежегодно, сотни тысяч гостей посещают Изборск. Многие приезжают рейсовыми автобусами. И первое, что они видят - это автостанция и прилегающая территория. Именно это - первое впечатление - закладывает основу для последующего восприятия Изборска», - говорится в обращении.

Совсем недавно гостей Изборска встречала убогое полуразрушенное здание автостанции, но несколько лет назад ситуация изменилась. По словам депутата, был установлен небольшой, но приличный павильон и оборудована крытая площадка для ожидания автобусов. Но, к огромному сожалению, так и не был решен вопрос с туалетом для пассажиров. Существующее для этих целей с 90-х годов бесхозное бетонное сооружение за автопавильоном - «образец убожества и антисанитарии», - подчеркивает автор обращения.

«Это позор Псковской области и всей России! Вопрос с туалетом не решается десятилетиями. О проблеме знали все (губернатор, все главы и директора автопредприятия). Власти и ведомства кивают друг на друга. Крайними же остаются пассажиры, не имеющие возможности цивилизованно справить естественные надобности. И работник автопавильона вынужден выслушивать незаслуженные упреки в свой адрес», - подчеркивает депутат.

В результате не имея путей для решения проблемы с туалетом и постоянными жалобами по этому вопросу, автопавильон в Изборске было решено просто убрать.



Жители Изборска задаются вопросом,почему же власть не способна десятилетиями решить важный социальный вопрос. «Мы считаем делом государственного значения наличие в Изборске современного, комфортабельного автопавильона, что, кстати, будет способствовать и рентабельности его работы. Это вопрос самоуважения и престижа не только Псковской области, но и России в целом! Надеемся, сейчас мнение жителей Изборска будет услышано. Нас поддерживают и тысячи гостей, приезжающих в Изборск автобусами», - говорится в обращении депутата Юрия Банникова. Под ним подписалось 440 жителей Изборска.