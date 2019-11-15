Общество

Ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции

Псковская транспортная прокуратура сообщает об ужесточении ответственности за организацию незаконной миграции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, федеральным законом Российской Федерации от 04.11.2019 № 354 внесены изменения в статью 321.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, направленные на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения.



Изменения устанавливают повышенные санкции за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через территорию России, если такое деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения.



Максимальный размер наказания за совершение данного преступления определен в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



В соответствии с изменениями, внесенными в п.3 ч.3 ст. 151 УПК РФ пограничные органы ФСБ России наделяются правом проводить дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, в случае выявления таких преступлений этими органами.



Указанные изменения вступили в действие с 15 ноября.