ЖКХ

Отопительный сезон завершили в Стругокрасненском округе

Отопительный сезон в Стругокрасненском муниципальном округе завершается сегодня, 13 мая. Об этом сообщил глава округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

«Подписал постановление о завершении отопительного периода. С понедельника, 13 мая 2024 года, официально завершается отопительный сезон», - написал Александр Волков.

По нормативам отопительный сезон завершается, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится выше 8 градусов, напомнил глава округа.

Традиционно сразу после его окончания начинается активная подготовка объектов теплоснабжения к следующему осенне-зимнему сезону.

Напомним, отопительный сезон сегодня также завершили в Пскове.