Общество

Лужкова всегда отличала забота о людях, заявил Андрей Турчак

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался на 84-м году жизни, всегда отличала забота о людях. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Ранее стало известно, что Лужков умер на 84-м году жизни. По словам его помощника, он скончался в больнице после операции.

«Скончался Юрий Михайлович Лужков - человек, стоявший у истоков нашей Партии, на протяжении многих лет занимавший пост мэра столицы. Приняв управление городом в непростой период в начале 90-х, он внёс большой вклад в развитие Москвы, создание её современного облика», - сказал Турчак.

Он также отметил, что Лужкова всегда отличала забота о людях - по его инициативе в Москве было запущено много соцпрограмм, которые были направлены на поддержку горожан. По словам Турчака, москвичи помнят об этом. «Недаром те надбавки, которые получают столичные пенсионеры, до сих пор называют «лужковскими», - сказал он.

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Андрей Турчак также выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.