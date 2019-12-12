Общество

Переобучение предпенсионеров станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 17 декабря, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы проекта «Старшее поколение» с предпенсионерами в Псковской области.

В Псковской области в этом году началась реализация ведомственной целевой программы «Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», согласно новому «майскому» указу президента РФ.

Программа нацелена на повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста на рынке труда и продолжение их трудовой деятельности.

В рамках пресс-конференции мы попросим спикеров рассказать, об итогах этой работы по федеральному проекту «Старшее поколение» в Псковской области. Также мы предложим участникам пресс-конференции ответить на ряд вопросов.

Сколько предпенсионеров приняли участие в проекте? Каков их возраст и образование? Какой процент участников отправлен на переобучение работодателем, а сколько приняли такое решение самостоятельно?

Почему работодателям выгодно отправлять своих работников на обучение? Каков список самых популярных специальностей для переобучения? Что запланировано в рамках проекта на следующий год?

Спикеры:

• председатель комитета по труду и занятости Псковской области Аржаников Сергей Константинович

• начальник отдела профориентации и профессионального обучения Самсонова Галина Владимировна

Дата проведения: 17 декабря. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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