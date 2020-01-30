Общество

Псковские десантники совершат марш-бросок в 840 километров. ФОТО

У монумента в честь 50-летия Красной армии торжественно стартовал Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, наиболее подготовленным и выносливым 30-ти военнослужащим 234-го гв. десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3 степени полка, расположенного под Псковом, предстоит пройти дистанцию в 840 километров в течение 22 суток.

«Псковские десантники остановятся в Острове, Бежаницах, Новосокольниках, Великих Луках, Наро-Фоминске и других городах воинской славы. Здесь будут проходить военно-патриотические акции и митинги. Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет финиш команд-участниц в Городе воинской славы Наро-Фоминск и столице нашей Родины - Москве на Поклонной Горе», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, принимая парад по видеосвязи, командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что общая протяженность маршрута лыжного перехода превышает 7,5 тысячи километров.

Он пролегает через 4 Города-героя (Новороссийск, Смоленск, Тула, Волгоград) и 19 Городов воинской славы (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец). Во время остановок на маршруте, будет проведено более 200 военно-патриотических акций по воспитанию молодежи.

Андрей Сердюков пожелал участникам марш-броска продемонстрировать лучшие качества бойцов воздушно-десантных войск: выдержку, самообладание и выносливость, с честью выполнить поставленные задачи и продемонстрировать истинное могущество России.

Напомним, что в лыжном переходе 9 команд от различных частей и соединений Воздушно-десантных войск России. Переход планируется провести комбинированным способом: на лыжах или пешим порядком, в регионах, где еще нет снежного покрова.

Проход посвящен памяти легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова, который на учениях «Днепр-67» совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около тысячи километров.