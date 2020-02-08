Общество

Россияне смогут оплатить банковской картой льготный проезд

Студенты, многодетные родители, пенсионеры и другие льготники смогут оплатить проезд с учетом льгот обычной банковской картой. Функцию планируют внедрить Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, сообщает газета «Известия».

Сервис станет доступен уже в 2020 году в нескольких десятках регионов России, в том числе в Алтайском крае, Кировской области и Республике Коми. Нововведение позволит россиянам без очередей и трудностей оплатить проезд с учетом скидки, а регионам - сэкономить на транспортных картах.

Проект использования банковского «пластика» в качестве льготного проездного уже запущен в Горно-Алтайске. Над ним работают Сбербанк, Национальная система платежных карт (НСПК - оператор пластика «Мир») и «Золотая корона».

Для регистрации своей банковской карты в качестве социальной льготнику достаточно один раз обратиться в управление социальной помощи или отделение ПФР. При этом дополнительных документов собирать не придется.

Функцию оплаты льготного проезда с помощью обычной банковской карты можно реализовать только на национальном «пластике» - поправки в закон, закрепляющие это правило, вступили в силу с 30 января 2020-го. В НСПК работают над платформой,

позволяющей оплачивать картой «Мир» проезд в любом российском регионе.