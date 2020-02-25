Общество

С просьбой о пересмотре принципа предоставления льготных лекарств обратятся к Михаилу Мишустину псковские депутаты

Псковское областное Собрание депутатов направит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение по вопросу совершенствования федерального законодательства в части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Такое решение принято на 40-й сессии регионального парламента 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В обращении отмечается, что Псковская область, как многие другие субъекты РФ, при реализации государственных гарантий по обеспечению лекарственными препаратами отдельных категорий граждан сталкивается с серьезными трудностями, преодоление которых невозможно только усилиями регионов - требуется пересмотр, актуализация и совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей данный вопрос.

Основной проблемой лекарственного обеспечения льготников является то, что большинство граждан, имеющих на основании федерального закона право на получение набора социальных услуг, предпочли получение льгот в денежном эквиваленте. Те же граждане, которые выбрали бесплатное лекарственное обеспечение, как правило, имеют тяжелые хронические заболевания, лечение которых требует больших денежных затрат.

Складывается ситуация, когда средства, выделенные из федерального бюджета исходя из подушевого норматива финансирования, значительно ниже фактической потребности гражданина, определённой в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, отмечается в обращении.

Предлагается на уровне правительства пересмотреть принцип предоставления льгот по лекарственному обеспечению и увеличить норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную соцпомощь в виде социальной услуги за счёт средств федерального либо регионального бюджета.