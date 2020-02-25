Общество

Более 1,5 тысяч школьников и учителей присоединились к проекту «Немецкий - первый второй иностранный»

В Псковской области завершен образовательный проект «Немецкий — первый второй иностранный», который с 2016 года реализовывал комитет по образованию Псковской области совместно с Немецким культурным центром им Гете при Посольстве Германии в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

К проекту за время его реализации присоединились 29 школ из городов Псков и Великие Луки, а также Опочецкого, Печорского, Островского, Псковского, Пушкиногорского районов. Всего - более 1,5 тыс. участников. Было проведено более 75 различных мероприятий для учащихся, родителей, учителей и преподавателей немецкого языка и руководителей общеобразовательных учреждений - мастер-классы, курсы повышения квалификации, городские мероприятия, обучающие семинары, родительские собрания, круглые столы, занятия для дошкольников, олимпиады, интерактивные мероприятия и так далее.

Каждая школа получила пакет с информационными и учебно-дидактическими материалами, методическими разработками, возможность участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках проекта, а также курсах повышения квалификации за счет организаторов проекта.

Проект был направлен на поддержку общеобразовательных учреждений, ведущих и планирующих введение в учебные планы изучение немецкого языка в качестве второго иностранного языка, а также во внеурочной деятельности. Он нацелен на повышение качества преподавания немецкого языка, поддержку педагогов, в том числе молодых специалистов, внедрение современных технологий и методик преподавания немецкого языка.