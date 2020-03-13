Общество

Регоператор ТКО в Пскове и Великих Луках приостанавливают прием граждан с 16 по 30 марта

В связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 15 марта «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках приостанавливают прием граждан с 16 по 30 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, данные меры направлены на снижение риска распространения коронавирусной инфекции.



Документы можно направлять по почте:



- ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, 3;

- ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, 29.

Также заявления принимаются по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru. Все обращения будут рассмотрены.

Вопросы можно задать по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). Горячая линия регоператора: 8(800)234-24-23.



Внимание! Переносятся все встречи с населением, запланированные в указанный период времени: 17 марта - Пыталовский район, деревня Линово, поселок Мирный; 19 марта - г. Печоры; 16 – 20 марта - Псков.



О датах выездных встреч будет сообщено дополнительно.



Дополнительную информацию можно узнать на сайте http://ro-pskov.ru и в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».