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Общество

5 тысяч жителей Псковской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю

19.03.2020 11:10|ПсковКомментариев: 1

Почти 5 тысяч жителей Псковской области ушли на больничный с симптомами гриппа и ОРВИ за неделю с 9 до 15 марта. Об этом «МК в Пскове» рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В целом по области заболеваемость ниже эпидпорога почти наполовину, а вот по Пскову, где за неделю «официально» заболело больше 2 тысяч человек, - выше на 15%.

В больницу на прошлой неделе отвезли 140 человек.

«По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне», - сообщили в Роспотребнадзоре. У четырех из 42 обследованных больных с признаками ОРВИ обнаружили грипп штамма А (H3N2), у троих – грипп штамма В, у пятерых – парагрипп (1,3), еще у троих  – аденовирусы.

В ведомстве напоминают, что при первых признаках недомогания нужно оставаться дома. Телефон горячей линии по коронавирусу для тех, кто недавно вернулся из стран с инфекцией - 8-800-444-10-41, круглосуточно.

Теги: #ОРВИ #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
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