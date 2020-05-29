Общество

К 1 сентября в Пскове отремонтируют пешеходную дорожку между детскими садами №24 и 25

Пешеходную дорожку между детскими садами №24 и 25 отремонтируют в Пскове к 1 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на вопрос депутата Юлии Пожидаевой по итогам его отчета за 2019 год.

Как отметила депутат-справедливоросс, в Пскове ударными темпами строятся детские сады, и хочется надеяться, что такими темпами через пару лет проблема очередей в детских садах будет решена.

«Но важно при этом, чтобы эта работа шла в связке с работой по благоустройству. Дорожка между садами №24 и 25 в крайне разбитом состоянии, пешеходы с детьми вынуждены ходить по дороге. А к моменту открытия там ясельных групп число машин увеличится», - обозначила проблему депутат.

Александр Братчиков ответил, что в администрации города не раз обсуждали вопрос, что с вводом детских садов и новых групп увеличивается нагрузка на прилегающие дороги. Что касается конкретно пешеходной дорожки между садами №24 и 25, она будет отремонтирована к 1 сентября, пообещал он.