Общество

Путин подписал указ о проведении парадов и салютов в честь 75-летия Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне 24 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу в российских городах 24 июня пройдут военные парады «с привлечением вооружения и военной техники».

Кроме того, в эту дату назначено проведение артиллерийского салюта.

В документе уточняется, что торжественные мероприятия 24 июня 2020 года пройдут «в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Как отмечает Газета.ру, ранее власти приняли решение перенести парад Победы из-за угрозы коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали полет авиационной техники и праздничный салют.