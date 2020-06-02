Общество

19 призывников из Дновского района отправятся на службу в период весеннего призыва

Сегодня, 2 июня, заканчивает работу медицинская комиссия, которая определяет годность призывников к прохождению военной службы. Ожидается, что 19 человек в период весеннего призыва отправятся на службу в российскую армию из Дновского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, все плановые мероприятия, связанные с призывом в Дновском районе, проходят с соблюдением санитарных норм и правил.

Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва текущего года воинские части и подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения пополнят около 900 призывников.