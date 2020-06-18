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Общество

Работодателей планируют обязать поощрять своих сотрудников

19.06.2020 08:42|ПсковКомментариев: 1

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, общероссийское голосование по которым пройдет 1 июля, пишет газета «Известия».

Во фракции «Единой России» пояснили, что сейчас в основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважению к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами. По словам первого зампреда фракции «Единой России» Андрея Исаева, в том числе, должна появиться норма, которая обяжет работодателей создавать формы морального и материального стимулирования трудящихся.

Исаев отметил, что такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения. Также в «Единой России» считают важным прописать в Трудовом кодексе обязательную поддержку ветеранов труда и развитие системы наставничества.

В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе критически. Там считают, что начинать надо с повышения МРОТа, а поощрения — вопрос этики работодателей. При этом в Федерации независимых профсоюзов и среди экспертов идею поддержали.

«После принятия поправок в Конституцию изменения нужно будет вносить во многие законы, в том числе в Трудовой кодекс. Конечно, все то, что относится к материальному или другому поощрению работников за высокопроизводительный труд, хорошо и правильно, это можно поддержать, и будет полезно. Когда эту инициативу разработают, мы ее внимательно изучим», — сказал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Теги: #Единая Россия #Госдума #работодатели #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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