Новая поликлиника в Пскове: где построят и откуда возьмут кадры

На горизонте псковичей снова замаячила новая поликлиника. И создадут ее, судя по имеющимся данным, все-таки не в старом перинатальном, где планы по ее созданию появлялись и исчезали, словно в шляпе фокусника. Разбираемся в той запутанной информации, что есть на сегодняшний день.
«Решен вопрос о строительстве объединенной поликлиники - взрослой и детской - на улице Коммунальной. Насколько я знаю, губернатор и комитет здравоохранения активно работают в этом направлении», - на прошлой неделе в эфире местного «Эха» заявил депутат областного Собрания и заместитель главврача областной больницы Игорь Дитрих.
Вот те раз! Так все-таки построят!
Факт этот тем более удивителен, что год назад Марина Гаращенко, председатель областного комитета по здравоохранению, открытым текстом говорила: новой поликлиники в Пскове не будет. Как не будут под нее приспосабливать и старое здание перинатального. Хотя потом главная медицинская чиновница региона все-таки изменила точку зрения и сообщила об уже готовой смете на реконструкцию перинатального. Теперь выясняется, что все-таки здание построят новое.
Еще при губернаторе Турчаке под новую поликлинику присмотрели пустырь в «яме» - территории за автобусной остановкой на улице Коммунальной.
Новую поликлинику планировали строить на пустыре в «яме». Фото Вадима Боченкова.
О строительстве поликлиники говорил в 2013 году Виктор Остренко, на тот момент - заместитель губернатора. Даже назывался почти утвержденный подрядчик - «Эгле». Были известны и сроки - 2016 год. Из-за мороки с документами и переводом земель в зону медицинских учреждений строительство не начиналось. Прошел год, и в 2014-м в Псков приехала вице-премьер Ольга Голодец на закладку первого камня под новый перинатальный. Его планировали сдать в 2016 году.
И вот тут пазл, как показалось функционерам от медицины, сошелся. Строить-то ничего не нужно! Федералы дают деньги на новый перинатальный, а в старом здании можно будет открыть поликлинику.
Реальность оказалась жестокой. Стройка продлилась на три года дольше, а старое здание, принявшее первых рожениц в 1989 году, за тридцать лет серьезно обветшало - так, во всяком случае, говорят.
И вот Марина Гаращенко в марте прошлого года заявила о том, что поликлиники в роддоме не будет. И новую строить не собираются. А спасут псковичей от медицинских проблем с помощью «Бережливой поликлиники». Это когда вестибюль отремонтировали, в регистратуре не хамят, инфоматы - не мебель, а правда работают.
В мае заместитель председателя здравкомитета Денис Иванов в областном Собрании эту информацию подтвердил. Со ссылкой на медико-экспертные осмотры он заявил, что помещения старого перинатального «совершенно непригодны». Для приспособления под поликлинику нужно 75 млн рублей, траты сочли нецелесообразными и вознамерились передать здание под государственно-частное партнерство для открытия центра реабилитации или лаборатории. Медицинскую дыру Денис Иванов предложил затыкать офисами врачей общей практики.
Уже в июле Марина Гаращенко все-таки вернулась к идее поликлиники в старом перинатальном. Появилась смета на реконструкцию и оборудование, поликлинику собрались делать по нацпроекту и модельной - то есть образцово-показательным примером для подражания.
«Мы немного запутались, а люди задают вопрос - что будет с новой поликлиникой», - выразил недоумение председатель областного Собрания Александр Котов после очередного колебания этого маятника.
Старое здание перинатального центра несколько раз становилось местом возможного размещения поликлиники.
Ясности со временем не добавилось. В январе нынешнего года после обнародования послания президента Федеральному Собранию точка зрения опять поменялась.
«Будем планировать строительство новых поликлиник - в Пскове и Великих Луках», - заявила Марина Гаращенко.
Так что «яма» снова в деле. Пока продолжались фокусы с появлением и исчезновением потенциальной поликлиники в перинатальном, городские власти решили вопрос с землей. С 2018 года она отдана под медицинские нужды.
Землю в «яме» уже перевели в соответствующую категорию.
Другой вопрос, кто в клинике будет работать. В мае этого года заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина называла цифры в 60-70% - настолько укомплектован медкадрами наш регион. В первую очередь, не хватает терапевтов, анастезиологов-реаниматологов, пульмонологов, онкологов, кардиологов, хирургов.
Игорь Дитрих рассчитывает на комплексный эффект от мер поддержки. Загибаем пальцы. Раз: возвращение студентов-целевиков, ежегодно 120-140 человек отправляются в медицинские вузы с направлениями от Псковской области. Два: покупка жилья, принято решение о приобретении 14 квартир. Три: помощь в найме, врачам компенсируют 11 тысяч рублей. Четыре: подъемные, их депутаты повысили в конце апреля. Выплачивают за первое трудоустройство. 50 тысяч - специалистам среднего звена, 100 тысяч - фельдшерам, 150 тысяч - врачам стационаров, 300 тысяч - врачам поликлиник, амбулаторий, кабинетов общей практики.
С кадрами помогут меры поддержки, рассчитывают областные власти.
«Какое у нас медицинское учреждение ни возьми, дата постройки - прошлый век. Псков созрел для одной новой большой многопрофильной клиники, где будет и поликлиника, и стационар, - поддерживает новое строительство Игорь Дитрих. - Рано или поздно эта мечта осуществится. Может, не на нашем веку, но в этом веке точно».
ПЛН направила официальный запрос в комитет здравоохранения для точного прояснения ситуации. Обязательно проинформируем читателей после получения ответов. А пока надеемся, верим и снова ждем. Другого не остается.
Юлия Магера