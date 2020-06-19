Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Военная ипотека
Правила использования газа
«Мусорная» онлайн-конференция
План Б Что происходит на Инженерной?
Маски сброшены
Как выживают псковские предприятия?
Гонки по вертикали
Найти и обезвредить
Совершенно другой
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Телефон прямого эфира 56-73-72
рывок нацпроекта «культура»
 
 
 
ещё Общество 19.06.2020 09:501 С 22 июня из Пскова можно будет улететь в Калининград 19.06.2020 11:460 Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется 3 августа 19.06.2020 11:370 Губернатору пожаловались на медиков и сообщили о смерти ветерана от COVID-19 19.06.2020 11:231 Контракт по реконструкции кампуса ПсковГУ продлен до января 19.06.2020 11:160 Более 280 сертификатов на маткапитал оформлено в проактивном режиме в Пскове и Псковском районе 19.06.2020 11:100 Александр Седунов: Школьникам необязательно надевать маску и перчатки на ЕГЭ
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 16.06.2020 11:1417 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 14.06.2020 11:015 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новая поликлиника в Пскове: где построят и откуда возьмут кадры

19.06.2020 10:27|ПсковКомментариев: 3

На горизонте псковичей снова замаячила новая поликлиника. И создадут ее, судя по имеющимся данным, все-таки не в старом перинатальном, где планы по ее созданию появлялись и исчезали, словно в шляпе фокусника. Разбираемся в той запутанной информации, что есть на сегодняшний день.

«Решен вопрос о строительстве объединенной поликлиники - взрослой и детской - на улице Коммунальной. Насколько я знаю, губернатор и комитет здравоохранения активно работают в этом направлении», - на прошлой неделе в эфире местного «Эха» заявил депутат областного Собрания и заместитель главврача областной больницы Игорь Дитрих.

Вот те раз! Так все-таки построят!

Факт этот тем более удивителен, что год назад Марина Гаращенко, председатель областного комитета по здравоохранению, открытым текстом говорила: новой поликлиники в Пскове не будет. Как не будут под нее приспосабливать и старое здание перинатального. Хотя потом главная медицинская чиновница региона все-таки изменила точку зрения и сообщила об уже готовой смете на реконструкцию перинатального. Теперь выясняется, что все-таки здание построят новое.

«Мы немного запутались»

Еще при губернаторе Турчаке под новую поликлинику присмотрели пустырь в «яме» - территории за автобусной остановкой на улице Коммунальной.

Новую поликлинику планировали строить на пустыре в «яме». Фото Вадима Боченкова.

О строительстве поликлиники говорил в 2013 году Виктор Остренко, на тот момент - заместитель губернатора. Даже назывался почти утвержденный подрядчик - «Эгле». Были известны и сроки - 2016 год. Из-за мороки с документами и переводом земель в зону медицинских учреждений строительство не начиналось. Прошел год, и в 2014-м в Псков приехала вице-премьер Ольга Голодец на закладку первого камня под новый перинатальный. Его планировали сдать в 2016 году.

И вот тут пазл, как показалось функционерам от медицины, сошелся. Строить-то ничего не нужно! Федералы дают деньги на новый перинатальный, а в старом здании можно будет открыть поликлинику.

Реальность оказалась жестокой. Стройка продлилась на три года дольше, а старое здание, принявшее первых рожениц в 1989 году, за тридцать лет серьезно обветшало - так, во всяком случае, говорят.

И вот Марина Гаращенко в марте прошлого года заявила о том, что поликлиники в роддоме не будет. И новую строить не собираются. А спасут псковичей от медицинских проблем с помощью «Бережливой поликлиники». Это когда вестибюль отремонтировали, в регистратуре не хамят, инфоматы - не мебель, а правда работают.

В мае заместитель председателя здравкомитета Денис Иванов в областном Собрании эту информацию подтвердил. Со ссылкой на медико-экспертные осмотры он заявил, что помещения старого перинатального «совершенно непригодны». Для приспособления под поликлинику нужно 75 млн рублей, траты сочли нецелесообразными и вознамерились передать здание под государственно-частное партнерство для открытия центра реабилитации или лаборатории. Медицинскую дыру Денис Иванов предложил затыкать офисами врачей общей практики.

Уже в июле Марина Гаращенко все-таки вернулась к идее поликлиники в старом перинатальном. Появилась смета на реконструкцию и оборудование, поликлинику собрались делать по нацпроекту и модельной - то есть образцово-показательным примером для подражания.

«Мы немного запутались, а люди задают вопрос - что будет с новой поликлиникой», - выразил недоумение председатель областного Собрания Александр Котов после очередного колебания этого маятника.

Старое здание перинатального центра несколько раз становилось местом возможного размещения поликлиники. 

Рано или поздно

Ясности со временем не добавилось. В январе нынешнего года после обнародования послания президента Федеральному Собранию точка зрения опять поменялась.

«Будем планировать строительство новых поликлиник - в Пскове и Великих Луках», - заявила Марина Гаращенко.

Так что «яма» снова в деле. Пока продолжались фокусы с появлением и исчезновением потенциальной поликлиники в перинатальном, городские власти решили вопрос с землей. С 2018 года она отдана под медицинские нужды.

Землю в «яме» уже перевели в соответствующую категорию. 

Другой вопрос, кто в клинике будет работать. В мае этого года заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина называла цифры в 60-70% - настолько укомплектован медкадрами наш регион. В первую очередь, не хватает терапевтов, анастезиологов-реаниматологов, пульмонологов, онкологов, кардиологов, хирургов.

Игорь Дитрих рассчитывает на комплексный эффект от мер поддержки. Загибаем пальцы. Раз: возвращение студентов-целевиков, ежегодно 120-140 человек отправляются в медицинские вузы с направлениями от Псковской области. Два: покупка жилья, принято решение о приобретении 14 квартир. Три: помощь в найме, врачам компенсируют 11 тысяч рублей. Четыре: подъемные, их депутаты повысили в конце апреля. Выплачивают за первое трудоустройство. 50 тысяч - специалистам среднего звена, 100 тысяч - фельдшерам, 150 тысяч - врачам стационаров, 300 тысяч - врачам поликлиник, амбулаторий, кабинетов общей практики.

С кадрами помогут меры поддержки, рассчитывают областные власти.

«Какое у нас медицинское учреждение ни возьми, дата постройки - прошлый век. Псков созрел для одной новой большой многопрофильной клиники, где будет и поликлиника, и стационар, - поддерживает новое строительство Игорь Дитрих. - Рано или поздно эта мечта осуществится. Может, не на нашем веку, но в этом веке точно».

ПЛН направила официальный запрос в комитет здравоохранения для точного прояснения ситуации. Обязательно проинформируем читателей после получения ответов. А пока надеемся, верим и снова ждем. Другого не остается.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 898 человек
19.06.2020, 11:540 Усвятские депутаты поддержали инициативу о присвоении району звания «Край партизанской славы» 19.06.2020, 11:520 «Дело Луначарского»: О культурном карантине и акции #СпасибоМедикам 19.06.2020, 11:460 Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется 3 августа 19.06.2020, 11:370 Губернатору пожаловались на медиков и сообщили о смерти ветерана от COVID-19
19.06.2020, 11:231 Контракт по реконструкции кампуса ПсковГУ продлен до января 19.06.2020, 11:160 Более 280 сертификатов на маткапитал оформлено в проактивном режиме в Пскове и Псковском районе 19.06.2020, 11:100 Александр Седунов: Школьникам необязательно надевать маску и перчатки на ЕГЭ 19.06.2020, 11:060 Температурный рекорд 1939 года побит в Пскове
19.06.2020, 11:020 Протоиерей Олег Тэор ответил на вопросы псковичей о православии. ВИДЕО 19.06.2020, 10:550 Работу летних кафе и торговых центров могут возобновить в Псковской области с 22 июня 19.06.2020, 10:480 Фальшивые сто долларов поступили в финучреждение от 21-летнего псковича 19.06.2020, 10:420 Две дачи сгорели в Псковском районе
19.06.2020, 10:360 Отремонтировать несколько дорог в Порхове требует прокуратура 19.06.2020, 10:330 Два лесных пожара на площади 23 гектара ликвидированы в Куньинском районе 19.06.2020, 10:310 Чуть более 2000 человек будут сдавать ЕГЭ в Псковской области 19.06.2020, 10:273 Новая поликлиника в Пскове: где построят и откуда возьмут кадры
19.06.2020, 10:250 18 детских площадок отремонтировали в Пскове после проверки прокуратуры 19.06.2020, 10:190 За время пандемии Псковский музей-заповедник потерял в доходах около 6 миллионов рублей 19.06.2020, 10:090 Сергей Алексеенко принял присягу арбитражного судьи в Псковской области 19.06.2020, 10:020 Псковичи с юмором попросили соседей не справлять нужду в лифте
19.06.2020, 10:010 Депутат Псковской гордумы Юлия Пожидаева станет гостем программы «Гайд-парк» 19.06.2020, 09:501 С 22 июня из Пскова можно будет улететь в Калининград 19.06.2020, 09:403 Звезда «Универа» Арарат Кещян снимает в Пскове программу о княгине Ольге 19.06.2020, 09:330 Фотофакт: Два новых арт-объекта появились в Пскове
19.06.2020, 09:273 Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкоматы 19.06.2020, 09:193 Названы самые опасные распространители коронавируса 19.06.2020, 09:102 Псковским работодателям напомнили об условиях труда в жаркую погоду 19.06.2020, 09:020 Советы по выбору клубники дали псковские санврачи
19.06.2020, 09:003 «Никто не отопрется» 19.06.2020, 08:561 Приостановлена выдача приглашений на въезд в РФ 19.06.2020, 08:421 Работодателей планируют обязать поощрять своих сотрудников 19.06.2020, 08:360 За поправку о защите исторической правды выступил председатель Собрания Пушкиногорского района
19.06.2020, 08:155 Псковичей призывают просигналить на автомобиле и включить фонарики в окнах домов 24 июня 19.06.2020, 08:010 Работы по возведению детсада на Заслонова в Великих Луках выполнены на 70% 19.06.2020, 07:460 В России предлагают усилить контроль за приемными семьями 19.06.2020, 07:328 32 случая заболевания COVID-19 выявлено в псковской психбольнице
19.06.2020, 07:261 2183 человека заразились коронавирусом в Псковской области 19.06.2020, 07:1110 Певец Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам 18.06.2020, 22:051 Псковские НКО могут подать заявку на грантовый конкурс в сфере межнационального сотрудничества 18.06.2020, 21:470 Старое колесо обозрения демонтируют в Великих Луках
18.06.2020, 21:461 Поисковые работы идут на месте обнаруженных захоронений в районе бывшего концлагеря в Моглино 18.06.2020, 21:300 Сбербанк запустил канал в Telegram 18.06.2020, 21:263 Москвичи запустили производство сыра в закрытой пушкиногорской школе 18.06.2020, 21:100 Псковская таможня ищет кандидатов для прохождения службы по контракту
18.06.2020, 20:4610 Принудительная госпитализация ждет зараженных коронавирусом гдовичей, не соблюдающих самоизоляцию 18.06.2020, 20:330 Руководителя опочецкого учреждения будут судить за нарушение закона о коррупции 18.06.2020, 20:0912 Поправка в Конституцию о МРОТ не ниже прожиточного минимума актуальна для молодежи - Юлия Лысова 18.06.2020, 19:482 Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве
18.06.2020, 19:290 Псковское УФАС оштрафовало организации почти на 65 млн рублей за сговоры на торгах 18.06.2020, 19:091 Актрису из «Белого солнца пустыни» насмерть сбил поезд 18.06.2020, 19:0812 Градозащитный расизм 18.06.2020, 18:420 В Госдуме рассказали о наказании депутатов за прогулы
18.06.2020, 18:290 Ремонт спортивного зала начался в Круппской школе 18.06.2020, 18:090 Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Псковскую область первой партии персиков 18.06.2020, 18:003 Минздрав поддержал инициативу единороссов по новым льготам для врачей 18.06.2020, 17:520 Пешеходный переход на дамбе снабдили зеленой табличкой для пешеходов
18.06.2020, 17:500 Мужчина, заждавшийся открытия границ, незаконно проник из Эстонии в Псковскую область 18.06.2020, 17:480 ГИБДД советует брать с собой медикаменты от резкого перепада давления в жару 18.06.2020, 17:390 Общественные наблюдатели нередко продолжают свой путь по социально-политической стезе - Инна Андреянова 18.06.2020, 17:310 Антон Минаков: Псковская ЛДПР негативно относится к штрафам за нарушения ограничительных мер
18.06.2020, 17:272 Около 200 протоколов за нарушение антиковидных мер составили в Великих Луках 18.06.2020, 17:150 В Псковской области только половина земельных участков имеет установленные границы 18.06.2020, 17:080 Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в псковском регионе 18.06.2020, 17:073 Эксперт рассказал, какие поправки в Конституцию затронут органы власти Псковской области
18.06.2020, 16:470 В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона 18.06.2020, 16:470 Проводится проверка по факту обнаружения захоронения погибших в концлагере в Моглино мирных граждан 18.06.2020, 16:430 Губернатор поздравил псковских медиков с профессиональным праздником 18.06.2020, 16:420 Меньше месяца остается у псковичей для уплаты налога 3-НДФЛ
18.06.2020, 16:190 Псковичи могут получить почтовые услуги через мобильное приложение 18.06.2020, 16:040 ЛДПР поддерживает поправку о децентрализации власти - Антон Минаков 18.06.2020, 16:000 Жители Псковской области за два дня «подарили» мошенникам 575 тысяч рублей 18.06.2020, 15:420 Стала известна зарплата менеджера по рекламе в Пскове
18.06.2020, 15:280 Роскомнадзор решил разблокировать Telegram 18.06.2020, 15:144 Модельные участки для голосования по Конституции открылись в Пскове 18.06.2020, 15:000 Региональное отделение ЛДПР готово к выборам в муниципалитетах - Антон Минаков 18.06.2020, 14:595 Реплика Донецкого: Борщевик как «наше все»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.