Общество

Новая поликлиника в Пскове: где построят и откуда возьмут кадры

На горизонте псковичей снова замаячила новая поликлиника. И создадут ее, судя по имеющимся данным, все-таки не в старом перинатальном, где планы по ее созданию появлялись и исчезали, словно в шляпе фокусника. Разбираемся в той запутанной информации, что есть на сегодняшний день.

«Решен вопрос о строительстве объединенной поликлиники - взрослой и детской - на улице Коммунальной. Насколько я знаю, губернатор и комитет здравоохранения активно работают в этом направлении», - на прошлой неделе в эфире местного «Эха» заявил депутат областного Собрания и заместитель главврача областной больницы Игорь Дитрих.

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Вот те раз! Так все-таки построят!

Факт этот тем более удивителен, что год назад Марина Гаращенко, председатель областного комитета по здравоохранению, открытым текстом говорила: новой поликлиники в Пскове не будет. Как не будут под нее приспосабливать и старое здание перинатального. Хотя потом главная медицинская чиновница региона все-таки изменила точку зрения и сообщила об уже готовой смете на реконструкцию перинатального. Теперь выясняется, что все-таки здание построят новое.

«Мы немного запутались»

Еще при губернаторе Турчаке под новую поликлинику присмотрели пустырь в «яме» - территории за автобусной остановкой на улице Коммунальной.

Новую поликлинику планировали строить на пустыре в «яме». Фото Вадима Боченкова.

О строительстве поликлиники говорил в 2013 году Виктор Остренко, на тот момент - заместитель губернатора. Даже назывался почти утвержденный подрядчик - «Эгле». Были известны и сроки - 2016 год. Из-за мороки с документами и переводом земель в зону медицинских учреждений строительство не начиналось. Прошел год, и в 2014-м в Псков приехала вице-премьер Ольга Голодец на закладку первого камня под новый перинатальный. Его планировали сдать в 2016 году.

И вот тут пазл, как показалось функционерам от медицины, сошелся. Строить-то ничего не нужно! Федералы дают деньги на новый перинатальный, а в старом здании можно будет открыть поликлинику.

Реальность оказалась жестокой. Стройка продлилась на три года дольше, а старое здание, принявшее первых рожениц в 1989 году, за тридцать лет серьезно обветшало - так, во всяком случае, говорят.

И вот Марина Гаращенко в марте прошлого года заявила о том, что поликлиники в роддоме не будет. И новую строить не собираются. А спасут псковичей от медицинских проблем с помощью «Бережливой поликлиники». Это когда вестибюль отремонтировали, в регистратуре не хамят, инфоматы - не мебель, а правда работают.

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В мае заместитель председателя здравкомитета Денис Иванов в областном Собрании эту информацию подтвердил. Со ссылкой на медико-экспертные осмотры он заявил, что помещения старого перинатального «совершенно непригодны». Для приспособления под поликлинику нужно 75 млн рублей, траты сочли нецелесообразными и вознамерились передать здание под государственно-частное партнерство для открытия центра реабилитации или лаборатории. Медицинскую дыру Денис Иванов предложил затыкать офисами врачей общей практики.

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Уже в июле Марина Гаращенко все-таки вернулась к идее поликлиники в старом перинатальном. Появилась смета на реконструкцию и оборудование, поликлинику собрались делать по нацпроекту и модельной - то есть образцово-показательным примером для подражания.

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«Мы немного запутались, а люди задают вопрос - что будет с новой поликлиникой», - выразил недоумение председатель областного Собрания Александр Котов после очередного колебания этого маятника.

Старое здание перинатального центра несколько раз становилось местом возможного размещения поликлиники.

Рано или поздно

Ясности со временем не добавилось. В январе нынешнего года после обнародования послания президента Федеральному Собранию точка зрения опять поменялась.

«Будем планировать строительство новых поликлиник - в Пскове и Великих Луках», - заявила Марина Гаращенко.

Так что «яма» снова в деле. Пока продолжались фокусы с появлением и исчезновением потенциальной поликлиники в перинатальном, городские власти решили вопрос с землей. С 2018 года она отдана под медицинские нужды.

Землю в «яме» уже перевели в соответствующую категорию.

Другой вопрос, кто в клинике будет работать. В мае этого года заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина называла цифры в 60-70% - настолько укомплектован медкадрами наш регион. В первую очередь, не хватает терапевтов, анастезиологов-реаниматологов, пульмонологов, онкологов, кардиологов, хирургов.

Игорь Дитрих рассчитывает на комплексный эффект от мер поддержки. Загибаем пальцы. Раз: возвращение студентов-целевиков, ежегодно 120-140 человек отправляются в медицинские вузы с направлениями от Псковской области. Два: покупка жилья, принято решение о приобретении 14 квартир. Три: помощь в найме, врачам компенсируют 11 тысяч рублей. Четыре: подъемные, их депутаты повысили в конце апреля. Выплачивают за первое трудоустройство. 50 тысяч - специалистам среднего звена, 100 тысяч - фельдшерам, 150 тысяч - врачам стационаров, 300 тысяч - врачам поликлиник, амбулаторий, кабинетов общей практики.

С кадрами помогут меры поддержки, рассчитывают областные власти.

«Какое у нас медицинское учреждение ни возьми, дата постройки - прошлый век. Псков созрел для одной новой большой многопрофильной клиники, где будет и поликлиника, и стационар, - поддерживает новое строительство Игорь Дитрих. - Рано или поздно эта мечта осуществится. Может, не на нашем веку, но в этом веке точно».

ПЛН направила официальный запрос в комитет здравоохранения для точного прояснения ситуации. Обязательно проинформируем читателей после получения ответов. А пока надеемся, верим и снова ждем. Другого не остается.

Юлия Магера