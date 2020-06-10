Общество

Игорь Дитрих считает нецелесообразным открытие новой поликлиники на базе бывшего роддома в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главврача Псковской областной больницы Игорь Дитрих считает нецелесообразным открытие новой поликлиники в Пскове на базе бывшего роддома. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Знаю, что решен вопрос о строительстве объединенной поликлиники — взрослой и детской на улице Коммунальной. Насколько я знаю, губернатор и комитет здравоохранения активно работают в этом направлении, и в ближайшее время этот вопрос может решиться», - отметил гость студии. В то же время он не разделил прежние намерения властей открыть новую поликлинику на базе бывшего роддома.

«С одной стороны, проще сказать: вот готовое здание стоит, надо новую поликлинику открыть там. Но когда она начнет работу, выяснится, что это здание не соответствует ни СНИПам, ни требованиям современности, и начнутся жалобы, что тесно, света нет, потолки низкие, - полагает Игорь Дитрих. - И оборудование, положенное для новой поликлиники, туда будет попросту не поместить без глобальной реконструкции».