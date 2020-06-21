Общество

Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей по телефону

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» на улице Гоголя, 9. В связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса прием проводится дистанционно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы сенатору. После этого Елена Бибикова свяжется с заявителем. В приеме будут участвовать специалисты Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Дистанционный прием состоится 26 июня с 10.00 до 12.00