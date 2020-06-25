Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные ведущие программы Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудят с радиослушателями актуальные темы общественно-политической повестки: старт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, очередной пакет мер социальной поддержки, озвученный президентом Владимиром Путиным, и другие резонансные темы.

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.