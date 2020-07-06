Общество

Более 40 орудий лова изъяла рыбоохрана у браконьеров в Псковской области за неделю

В Псковской области за минувшую неделю выявлено 15 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального правления Росрыболовства, наложено штрафов на 41,5 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 35 тысяч рублей. Изъято 41 незаконное орудие лова.

В целом на территории СЗФО за минувшую неделю госинспекторами рыбоохраны выявлено 148 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 334 900 рублей.