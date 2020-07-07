Общество

Псковичи «оживили» новгородский университет

Воспитанники псковского «Кванториума» Иван Платонов, Анастасия Бесфамильная-Сабодаш и Данила Алексеев заняли первое место в треке AR (дополненная реальность) на хакатоне «W.I.S.E.- camp. Way Into Science & Engineering», который проводил Центр развития талантов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Конкурс проходил в режиме онлайн с 3 по 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей сотрудники «Кванториума».

Перед воспитанниками «Кванториум» стояла задача «оживить» новгородский университет, сделать его интересным для абитуриентов. Для это они придумали серию персонажей (маскотов). По замыслу ребят, на стенах университета можно было бы разместить QR-коды, если навести на них телефон, то появится маскот, который расскажет интересный факт про факультет или университет, процитирует ученого, предложит мини-игру, связанную с определенной областью науки.

«Это был мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Было довольно интересно, хотя задание мне показалось сложным. Перед нами стояла задача «оживить университет». При этом не было доступа к самому университету. Мы поискали фото на сайте и стали генерировать идеи», - рассказала Анастасия Бесфамильная-Сабодаш.

Добавим, хакатон – это соревнование, на котором команды, состоящие из будущих программистов, дизайнеров, маркетологов, менеджеров и биотехнологов разрабатывают прототип продуктов с использованием современных технологий. Соревнования проходили по четырем направлениям: 3D-технологии, биотехнологии, AR (дополненная реальность) и GameDev.

Как отмечают организаторы, победители получат призы и дополнительные баллы к ЕГЭ в портфолио при поступлении в Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.