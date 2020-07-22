Общество

Выпускники великолукского медколледжа собираются работать в COVID-центрах

Великолукский медицинский колледж выпустил 89 выпускников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Так, 15 молодых специалистов изъявили желание работать в Великолукской межрайонной больнице. Четверо будут нарабатывать профессиональный опыт в Пскове. Остальных выпускников ждут районные центры региона: Себеж, Невель, Новосокольники, а также Москва, Санкт-Петербург и города Тверской области.

«Вдохновляет то, что вчерашние студенты захотели трудиться в COVID-центрах Великих Лук и Пскова, - рассказал директор медицинского колледжа Александр Шулаев. – Думаю, свою роль в этом сыграло то, что колледж не прекратил работать даже в период жестких ограничений по карантину. Практика студентов-выпускников в этом году началась с февраля. Иногородние студенты проходили практику у себя на родине. Многие студенты приобретали бесценный опыт, работая с больными COVID-19 . Тем, кто поддавался «паническим» настроениям, мы давали академический отпуск. Отмечу, что Великолукский медицинский колледж оказался единственным учреждением в Псковской области, которое провело обучение своих преподавателей по COVID-программе дистанционно. Все наши выпускники тоже обучались по этой программе. В очень сложной обстановке, в ситуации, когда о заболевании мало что известно, это позволило не потеряться. В самом начале пандемии многие отказывались работать с ковидными больными. Обращение президента Владимира Путина к медработникам, оказало положительное влияние, и одиннадцать человек забрали свои заявления об отказе работать».

Александр Шулаев отметил, что к сложной ситуации, вызванной мировой пандемией, учащиеся колледжа оказались готовы. «Важную роль в этом играет то, что наш колледж принимает активное участие в программе развития и модернизации, и программа эта получает серьезную поддержку, как со стороны федерального бюджета, так и от властей региона. В Великолукском медицинском колледже уже работают мастерские, оборудованные по последнему слову техники в рамках национального проекта «Образование». Их оснащение соответствует стандартам WorldSkills. У нас можно получить высокий уровень знаний, обучаясь медицинскому и социальному уходу, лечебному и сестринскому делу, акушерству и гинекологии, фармацевтике», - подчеркнул директор колледжа.