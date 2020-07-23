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Общество

Бюст героя 6-й роты Алексея Воробьева установили в Оренбуржье

26.07.2020 11:05|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие бюста Героя России Алексея Воробьева прошло в минувшую субботу в селе Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области. В открытии памятника принял участие отец погибшего десантника Владимир Воробьев, сообщает ресурс orenburg.media.

В этом году исполнилось 20 лет подвигу десантников 76-й дивизии ВДВ. В Аргунском ущелье на территории Чеченской Республики бойцы вступили в неравное противостояние с террористами. В том бою смертью храбрых пали 84 псковских десантника из 6-й роты 104 гвардейского десантно-штурмового полка. Среди них были трое оренбуржцев – Рустам Сираев, Виктор Лебедев и Алексей Воробьев.

Алексей Воробьев 29 февраля во главе разведгруппы обеспечивал выход подразделений батальона на высоты. Дозор вел разведку маршрута для выхода на последний блок 6-й парашютно-десантной роты.

Когда основные силы роты находились на высоте 776,0, разведгруппа уже почти достигла высоты Исты-Корд. У подножья горы разведчики обнаружили передовой дозор из 20 наемников, забросали его гранатами. Но группа этим самым обнаружила себя и вынуждена была срочно отходить назад, к основным силам роты.

Ее преследовали несколько вражеских отрядов, пытаясь окружить разведчиков по флангам. На выручку своим выступили десантники во главе с ротным командиром - майором Молодовым. Но силы во встречном бою оказались слишком неравными. Поэтому десантникам пришлось с ранеными на плечах возвращаться на высоту 776,0.

Утром 1 марта, прикрывая отход подчиненных, гвардии старший лейтенант Воробьев погиб. В последней схватке убил полевого командира Идриса.

Указом президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, гвардии старшему лейтенанту Алексею Владимировичу Воробьеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Он был похоронен на кладбище села Кандауровка Оренбургской области. Награжден орденом мужества.

Приказом министра обороны Российской Федерации № 527 от 27 декабря 2001 года Воробьев навечно зачислен в списки разведывательной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии.

В городе Пскове, на доме где жил герой, установлена мемориальная доска. Одна из улиц села Кандауровка Оренбургской области носит его имя.

Напомним, к 20-й годовщине подвига в сквере Лебедева и Сираева в Оренбурге открыли мемориальные бюсты героям. На малой родине Алексея Воробьева открылся такой же памятный бюст.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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