Общество

Силовики предлагают ввести новую статью в Уголовный кодекс

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс «Налоговое мошенничество». Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — цитирует Елену Леоненко РИА Новости.

По ее словам, традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК – с 198 по 199.2, и добавляется статья 159, то есть мошенничество. Она пояснила, что, как правило, событие такого преступления связано с незаконным возмещением НДС из бюджета.

«Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й», — пояснила зампредседателя СКР.

Как рассказали в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.