Общество

Как сонные мухи - губернатор жестко раскритиковал темпы строительства школы в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников недоволен темпами строительства школы на 800 мест в Великих Луках. Об этом он сообщил сегодня, 28 июля, в ходе посещения строительной площадки новой школы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что строительство ведется за счет федеральных средств. Подрядчик заявил, что на объекте задействованы 70 человек. Уже выполнены необходимые работы по устройству фундамента, по сетям водоснабжения и канализации. Ведутся работы по кладке бассейна.

«130 дней - отставание от графика, у вас меньше людей работает, чем нужно», - отметил глава региона.

Подрядчик в то же время попросил перенести срок сдачи объекта. «Непонятно, по каким срокам и нормативным документам был определен срок сдачи на этот год», - сказали в подрядной организации.

Кроме того, исполнитель контракта объяснил, что в проекте были обнаружены недочеты, когда уже началось строительство здания. Изменения проектного решения повлекли за собой необходимость снова проходить госэкспертизу. Из-за этого растянулись и сроки строительства.

Михаил Ведерников заявил главе Великих Лук Николаю Козловскому, что его не устраивает такой подход к строительству. «Великие Луки больше не получат школ, раз вы не умеете работать с федеральными деньгами», - сказал он. Губернатор подчеркнул, что у этого подрядчика в работе три объекта, и все они проблемные.

Представитель подрядной организации снова попытался объяснить срывы сроков: «Мы школу строим по картинке, рабочей документации у нас нет». Он также заявил, что материалы приходится покупать дороже, чем было предусмотрено, «в силу определенных обстоятельств».

Еще одна проблема, обозначенная подрядчиком, - нехватка каменщиков. По его словам, их искали по всей России, но так и не нашли, а граница - закрыта.

«Если есть проблемные моменты, то почему все ходят, как сонные мухи. Безболезненно это все не пройдет», - возмутился Михаил Ведерников.

Губернатор поручил подрядчику до конца дня озвучить, какую сумму Псковская область будет вынуждена вернуть в федеральный бюджет из-за срывов сроков.