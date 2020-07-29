Общество

Роспотребнадзор: Измерять температуру работникам будут весь сезон гриппа и ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала в среду постановления о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, на грядущий эпидемический сезон 2020-2021 года.

В частности, согласно опубликованному документу, работодателям рекомендуется на протяжении всего сезона измерять температуру сотрудников, пишет ТАСС.

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовать: обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания», - говорится в документе.

Там также содержится рекомендация обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа и не допускать к работе лиц, больных острыми респираторными вирусными инфекциям.

Высшим должностным лицам субъектов рекомендуется при подготовке к эпидсезону обратить внимание на обеспеченность медицинских организаций ресурсами для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, запасы противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. С 24 августа им следует начать информировать население о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики.

Документом устанавливается и планируемый охват населения вакцинацией от гриппа. «Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2020 года с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% - населения из групп риска, предусмотренных национальным календарем, а также других групп населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального обслуживания», - говорится в документе.

Территориальным органам Роспотребнадзора совместно с местными министерствами здравоохранения рекомендуется обеспечить готовность учреждений социального обслуживания к работе в период эпидподъема заболеваемости, а также проследить за иммунизацией против гриппа сотрудников этих организаций.

Начиная с 1 октября, им следует вести еженедельный сбор данных и оперативно информировать ведомство обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом «грипп», привитых против него, а также сообщать о возникновении в регионе очагов гриппа птиц. Если же заболевание гриппом и внебольничными пневмониями приведут к летальным исходам, предлагается проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью установления причин и факторов, обусловивших смерть.