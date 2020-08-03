Общество

Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа - Роспотребнадзор

Осенью этого года в России придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из них - обновленные. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о штаммах вируса, подобных типу A, включая A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), а также о вирусах типа B - B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage) и B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Ранее о новых штаммах предупреждала главный санитарный врач Анна Попова. «Вирусы гриппа к нам придут такие, от каких мы не прививались в прошлые годы».

По ее словам, что прививать надо больше россиян, особенно входящих в группу риска.

«Всю весну и часть лета мы работали с моноинфекцией, мы работали так, что несколько человек можно положить в одну палату. Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией - вместе их положить нельзя. Необходимо увеличить масштаб тестирования, лабораторных исследований, подготовить койки, чтобы избежать новых вспышек инфекций - на этот раз не только коронавируса», подчеркнула Анна Попова.