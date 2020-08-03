Общество

Стартовало народное голосование по выбору муралов для технических сооружений в Пскове

В Пскове стартовало народное голосование по выбору макетов художественных граффити для оформления технических сооружений в Пскове. Мероприятие проходит в рамках фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В период с 4 по 7 августа жители Псковской области смогут определить, какие постройки в региональном центре будут оформлены произведениями современного уличного искусства, а также какие конкретно изображения украсят стены зданий.

В конкурсе участвуют дворовые постройки на улицах Толстого, Алтаева, Байкова, Инженерной - всего 11 адресов. Среди предложенных макетов по росписи объектов предложены 3D-картины, вариации на псковскую тематику, абстракции, комиксы, мотивирующие граффити и прочее - тематика эскизов не ограничена.

Голосование проводится на площадке moydom.ru.

Три макета, которые наберут наибольшее количество голосов, станут новыми арт-объектами города Пскова. Победители также получат денежные призы: за первое место - 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч рублей, за третье -10 тыс рублей.

Организатором конкурса выступает Центр социального проектирования и поддержки добровольчества «Команда 2018». Главный партнер мероприятия - управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области. Конкурс проводится в целях развития и поддержки творческого потенциала жителей региона, формирования активной социально-культурной позиции в обществе.

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Напомним, ранее на стенах центральных улиц и проспектов города Пскова, а также на жилых зданиях в районах появился ряд муралов, посвященных памятным историческим датам, военнослужащим и представителям других профессий, героям литературных произведений псковских писателей.