Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны Псковской области

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.