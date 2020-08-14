Общество

Рост продаж палаток и рюкзаков зафиксировали в России

За первые два месяца лета продажи палаток, спальников, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки оказались значительно выше прошлогодних. Об этом пишет газета «Известия».

Так, по сведениям оператора фискальных данных «Платформа ОФД», палатки россияне в июне приобретали на 14% чаще, в июле - на 11%. Спальные мешки в июле покупали на 17% чаще, в июне - на 9%. Наконец, походные рюкзаки в июле приобретали на 13% чаще, в июне - на 8%.

Продажи складных столов для пикника увеличились на 54% июле и на 36% в июне, отметили в «Платформе ОФД».

То, что россияне в 2020-м предпочитают дачный и походный отдых курортному, подтверждает и падение продаж чемоданов, добавили аналитики. В июне их покупали в пять раз реже, в июле - уже почаще, но еще на 44% меньше, чем в 2019-м. При этом россияне стали отдавать предпочтение моделям подешевле - средний чек упал на 26%, до 2,5 тыс. рублей.