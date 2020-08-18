Общество

Первый самолет вылетел из Пскова в Симферополь

Авиасообщение между Псковом и Симферополем открылось 18 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Это очень важное направление для нашего региона, - отметил председатель комитета Борис Елкин. - В принципе, его ждали давно. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в данное расписание, поэтому только сейчас запускаем первый рейс на Симферополь». Планировалось, что авиасообщение между Псковом и Симферополем запустят с 1 августа.

Борис Елкин выразил надежду, что это будет действительно популярный рейс. «В зимнее время в нем, конечно, нет необходимости, а в летнее будем стараться запускать», - добавил он и не исключил, что в этом году могут появится дополнительные авиарейсы.

Директор «Псковавиа» Артем Тарасов рассказал, что для запуска этого рейса с технической стороны проблем не было. «Но усилий было приложено много», - сказал он.

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Самолеты Bombardier CRJ-100/200, на которых псковичи будут летать в Симферополь, Артем Тарасов назвал прекрасными, комфортными и малошумными.

На первый авиарейс из Пскова в Симферополь был продан 41 билет.