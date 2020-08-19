Общество

Псковский бизнес-омбудсмен помог предпринимателю сохранить бизнес

Благодаря содействию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева предпринимателю удалось избежать изъятия объектов строительства и, как следствие, закрытия бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В 2014 году компания, занимающаяся мебельным производством и имеющая магазины по продаже мебели, приобрела в Великих Луках несколько объектов незавершенного строительства – государственное имущество, затем заключила договор аренды на соответствующие земельные участки для обслуживания данных объектов.

За время действия договора, в силу объективных причин – неполного комплекта документов, который был передан компании при покупке объектов, узаконить объекты капитального строительства не получилось.

Срок договора аренды закончился, объекты в эксплуатацию введены не были, и, соответственно, комитет области по имущественным отношениям указанный договор продлевать не стал, более того этот факт послужил основанием обращения комитета в суд для изъятия объектов у компании для продажи с торгов.

Руководитель компании в марте текущего года, находясь под угрозой закрытия бизнеса, обратился в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

Общественный помощник уполномоченного – юрист общественной приемной, вступил в судебные разбирательства с КУГИ на стороне ответчика – компании, оказав полное юридическое сопровождение на данном этапе.

Положительным результатом совместной работы стало вынесенное 13 июля Арбитражным судом Псковской области решение об отказе в требованиях КУГИ. На текущий момент компания находится в процессе заключения нового договора аренды, КУГИ не намерен продолжать судебные споры, а это значит, что опасаться за свой бизнес в этой части предприниматель больше не будет и продолжит свою деятельность уже в привычном русле.