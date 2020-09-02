Общество

Умер экс-омбудсмен Олег Миронов

Умер первый российский уполномоченный по правам человека, юрист, бывший депутат Госдумы Олег Миронов. Об этом в соцсетях сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Ему был 81 год, пишет «Интерфакс».

«Ушел из жизни Олег Орестович Миронов... Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств. Для тех, кто знал Олега Орестовича, его уход — это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Своей жизнью он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно», - написала Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также выразила соболезнования родным, близким Олега Миронова и членам мирового правозащитного сообщества.