Общество

Эксперт рассказал, что лучше не заказывать в ресторанах

Ветеринарный врач Алексей Кухно перечислил блюда, которые лучше не заказывать в ресторанах.

По мнению медика, в заведениях общепита стоит воздержаться от пасты карбонара и десерта тирамису, а также других позиций, в рецепт которых входят сырые куриные яйца, пишет РИА Новости со ссылкой на портал «ForPost».

Кухно объяснил, что сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, провоцирующие острое пищевое отравление. В качестве альтернативы он рекомендовал использовать при готовке перепелиные яйца, которые исключают наличие опасной инфекции.

«У перепелок высокая температура тела — 40 градусов по Цельсию, поэтому они не болеют сальмонеллезом: если патоген попадает в организм, он гибнет», — подытожил специалист.