Общество

Псковичи могут бесплатно отправить поздравительную открытку учителю

Жители Псковской области могут отправить поздравительную открытку учителю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Акция стартовала в понедельник, 5 октября, в День учителя.

«Первые теплые, добрые открытки со словами любви и благодарности людям этой непростой, но такой значимой профессии уже написаны», - отметили в реготделении партии.

Присоединившись к партийной акции, любой житель Псковской области может написать учителям, адресовав им слова благодарности за все хорошее, что они когда-то сделали для нас, помогли нам реализоваться во взрослой жизни.

«С 5 по 9 октября на улицах города Пскова вы можете встретить волонтеров, подойти к ним и написать на специальной праздничной открытке слова поздравления любимому педагогу – тому, который учил вас когда-то в школе или вузе, либо тому, у которого вы учитесь сейчас. Все открытки будут доставлены для адресатов активистами волонтерского центра "Единой России"», - рассказал руководитель регионального исполкома партии Андрей Карпов.