Общество

Более 8,8 миллиардов рублей направят в российские регионы для выплат на детей

Более 8,8 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», - говорится в сообщении.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января этого года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Отмечается, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона.

Как добавили в пресс-службе, оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.