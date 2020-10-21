Общество

Трупы животных в Псковской области будут сжигать

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и зоозащитные НКО наметили направления дальнейшего сотрудничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках встречи 21 октября зоозащитники рассказали главе региона о проблемах, с которыми сталкиваются в своей деятельности.

Высказаться смог каждый, но, как показало обсуждение, проблемы у всех по больше части одинаковые, и они упираются в недостаточное финансирование. Не хватает средств на покупку корма и ветеринарных препаратов, не хватает рабочих рук. В основном зоозащитники работают на волонтерских началах — рабочих ставок с соответствующей оплатой недостаточно. Частично вопрос оплаты труда решен в Пскове благодаря администрации города.

Также НКО, которые работают в районах Псковской области, сообщили, что им приходится возить животных на стерилизацию в Псков. Еще одна проблема заключается в том, что не во всех районах есть зоозащитные организации и ветклиники. Кроме того, зоозащитники посетовали на отсутствие мест утилизации умерших бездомных животных, нехватку установок для стерилизации животных и обозначили необходимость дополнительного финансирования на содержание бездомных кошек, чтобы сдерживать их бесконтрольную рождаемость.

Михаил Ведерников, выслушав зоозащитников, отметил, что инструменты у администраций области и муниципалитетов ограничены, и зоозащитная деятельность финансировалась «в силу хронической ограниченности бюджета». «Нам с вами очень важно договориться об общих принципах дальнейшего сотрудничества, посмотреть, какие есть инструменты для помощи и поддержки, и исходя из этого начинать куда-то двигаться. Понятно, что никто не даст вам разом по миллиону рублей, особенно в условиях коронавируса, но понимание того, что вам надо помогать, конечно, есть», - подчеркнул губернатор.

Также Михаил Ведерников поднял вопрос рекламы деятельности зоозащитников в соцсетях. «Есть те, кто хорошо работают в плане рекламы, публикуя слезливые картинки с бездомными животными. И есть те, кто, глядя на них, перечисляет какие-то суммы. А куда эти средства тратятся, тоже вопрос», - заметил губернатор, добавив, что «это не камень в огород присутствующих на встрече НКО».

Отдельно на встрече обсуждался вопрос целесообразности организации приюта для бездомных животных в каждом районе. Такое предложение было озвучено представителем одной из НКО. Однако Михаил Ведерников назвал это вопрос дискуссионным. На его взгляд, если в каком-то районе есть хороший приют, он может обслуживать и соседние районы, «но надо смотреть по загруженности».

Кроме того, губернатор выразил готовность выделять земельные участки зоозащитникам под организацию приютов и субсидировать районные бюджеты для того, чтобы у ни была мотивация помогать зоозащитным организациям. «Но важно, чтобы, имея ограниченные ресурсы, мы реагировали на те ситуации, которые действительно важны», - заметил он. Кроме того, по мнению Михаила Ведерникова, для решения вопроса с наличием вольеров можно было бы привлекать лесопромышленные предприятия, которые могли бы предоставлять материалы для их строительства.

«Как показывает практика, когда мы что-то начинаем делать вместе, у нас не сразу, потихоньку, но все получается», - подчеркнул он.

Губернатор также пообещал предусмотреть в бюджете Псковской области на следующий год средства на организацию «точки» утилизации умерших животных с установкой инсинератора, а также на приобретение установок для стерилизации животных. «Во все районы мы их не купим, но надо предусмотреть их хотя бы в 3-5 районах», - сказал Михаил Ведерников.

Отдельно участники разговора обсудили вопросы, связанные с оформлением заявок на участие в грантовых конкурсах в 2021 году. Планируется рассмотреть вопрос об увеличении сумм грантовой поддержки зоозащитным НКО.

Зоозащитники выразили благодарность губернатору за то, что он инициировал этот диалог, и за готовность идти навстречу.