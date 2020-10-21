Общество

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 октября. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним текущие вопросы, над которыми работает на данный момент региональный парламент. Речь также шла о непростой ситуации с коронавирусом и ее последствиях для экономики, о новой схеме избирательных округов, реализации «мусорной реформы» и строительстве экотехнопарка.