Общество

Занятие со студентами школы межэтнической журналистики в Пскове прошло в присутствии следователя

29 октября в Школе межэтнической журналистики в Пскове прошло занятие, посвященное правовому регулированию деятельности средств массовой информации. На занятие в качестве специального гостя был приглашен представитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Псковская школа межэтнической журналистики открылась в пятый раз в рамках совместного проекта Федерального агентства по делам национальностей, Псковского государственного университета и межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» и уже стало традицией участие в работе школы представителя регионального управления СКР.

В рамках урока будущие журналисты и блогеры ознакомились с проводимой силовыми структурами профилактике одного из видов асоциального поведения – экстремизма, его исполнительной практики – терроризма, узнали об ответственности за пропаганду нацистской атрибутики и реабилитацию нацизма, а также о проводимых следственными органами Следственного комитета России мероприятиях, направленных на пресечение попыток умышленного искажения истории.

Нетипичный для студентов формат подачи материала позволил провести занятие в режиме постоянного диалога и максимально ответить на все заданные вопросы.