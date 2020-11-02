Общество

Финал псковских конкурсов красоты переносится

Финал конкурса красоты и таланта среди замужних женщин «Миссис Псков - 2020» и конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» переносится. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Такое решение связано с новыми ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.

«Конкурсы состоятся в БКЗ филармонии, но позже, чем планировалось. О дате проведения будет сообщено дополнительно. Все приобретенные билеты действительны», - добавили организаторы.