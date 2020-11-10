Общество

В гдовский «Дом белого аиста» поступили новые птицы с травмами

В волонтерский центр помощи аистам «Дом белого аиста» поступили пять новых птиц, сообщается в сообществе центра.

«Красавица Глафира встречает новобранцев, смоляне прибыли. Вчера поздним вечером мы вернулись из Смоленской области с пятью аистами из Руднянского и Демидовского районов. Аисты не заканчиваются», - написала орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко.

У трех из пяти птиц проблемы с крыльями. «Одна птичка была знакома мне три года назад, вот почему-то люди приняли решение отдать. У одного малыша травма крыла, полученная еще в гнезде, второй, возможно, получил травму учась летать. Но там два сильных, диких хулигана, полностью здоровых. Вот они почему-то не улетели - загадка, нужно разбираться», - добавила Марина Сиденко.