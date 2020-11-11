Общество

Контролирующие органы Псковской области просят проверить законность предоставления зданий «Лофту»

Депутат Псковского областного Собрания («Яблоко») Лев Шлосберг обратился в Счетную палату Псковской области, прокуратуру региона и в УФАС России по Псковской области с просьбой проверить, законно ли АНО «Центр развития молодежи "Лофт"» получила в безвозмездное и долгосрочное пользование государственную недвижимость в историческом центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

Ранее, 29 октября, депутаты регионального парламента приняли поправки в закон об областном бюджете. Согласно документу, «Лофту» по договору безвозмездного пользования передаются три здания на улице Кузнецкой, 23 общей площадью более 500 кв. м, прежде принадлежавшие городской детской больнице.

Смотрите также Псковские депутаты согласовали очередные изменения областного бюджета

В 2018 году АНО «Лофт» на тех же принципах получила здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина, 3, где обещала открыть центр развития, отдыха, консолидации молодежи, но, согласно официальному объяснению инвестора, из-за проседания фундамента и повреждения несущих стен здания не смогла реализовать задуманное.

В итоге здание на площади Ленина, 3 вернулось в пользование властей города Пскова. В нем решили разместить историческую библиотеку. В качестве компенсации для «Лофта» подобрали три помещения на Кузнецкой, 23.

Лев Шлосберг считает, что АНО «Лофт» была создана специально в 2018 году, накануне выборов губернатора Псковской области, чтобы получать государственную поддержку в обход конкурсных процедур.