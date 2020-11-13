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Общество

В России намерены строить больницы за 30-60 дней

14.11.2020 12:24|ПсковКомментариев: 2

Упростить строительство больниц собирается Минстрой. При этом будет учтен опыт проектирования быстровозводимых инфекционных больниц Минобороны, пишет «Российская газета».

«Необходимость быстро строить больницы в нынешнем году позволила найти новые подходы, которые можно будет использовать и впредь, - отметил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. - Если когда-нибудь мы столкнемся с аналогичными вызовами, строительная отрасль уже будет адаптирована для обеспечения потребностей населения и функционирования в сложных условиях».


На фото: Построенная Минобороны инфекционная больница в Пскове

В министерстве пояснили, что поправками будут сняты избыточные требования по наличию и количеству индивидуальных боксов при приеме и размещении инфекционных больных. Прежние требования, по словам Волкова, предполагают значительную работу персонала через улицу, но не позволяют использовать теплый тамбур для подъезда машин скорой помощи и современный функционал систем инженерного обеспечения.

Также изменения позволят увеличить мощности медицинских организаций в пределах тех же земельных участков - за счет оптимизации расстояния между корпусами и сокращения расстояния от больничных корпусов до других зданий. Прежние требования соблюдать расстояние в 30 метров до «красных линий» практически невыполнимо при реконструкции существующих больниц, отметил Волков, «однако с учетом кратковременного интенсивного лечения в большинстве больниц зеленая зона может быть безопасно сокращена».

Также в поправках уточнены требования к объемно-планировочным решениям инфекционных больниц в части организации потоков и устройства санитарных пропускников, установлены требования к помещениям приема и госпитализации инфекционных больных, палатных отделений, лабораториям, к площадям роботизированных операционных и отделений дезинфекции и уборки. Кроме того, в составе документа определены требования по организации воздухообмена для отделений радионуклидной диагностики и терапии, а также книгохранилищ.

Для зданий из быстровозводимых конструкций установлена минимальная ширина коридоров, которые разрешат делать несколько уже, чем в других больницах.

Документ уже прошел согласование с Минобороны и сейчас находится на экспертизе в техническом комитете ТК 465 «Строительство».

Одновременно были разработаны изменения в строительные правила об отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха, а также о несущих и ограждающих конструкциях. Комплексное обновление и внедрение новых норм сразу в ряд документов должны разрешить возведение современных энергоэффективных зданий больниц из быстровозводимых модульных конструкций, что позволит значительно сократить сроки строительства и минимизировать организационные процедуры.

В целом весь комплекс изменений позволит сэкономить в среднем 230 млн рублей на каждые 250 койко-мест, или от 2,7 до 3,2 млн рублей на каждом неорганизованном боксе.

Комплексное обновление норм проектирования и строительства больниц позволит сократить сроки строительства до 30-60 дней, возможность этого подтверждается опытом нынешнего года. При этом эффективная вентиляция помещений, зонирование больниц и отделений, организация системы санпропускников для персонала при входе в заразную зону позволят обеспечить безопасность как медицинских работников, так и пациентов, отмечают в Минстрое.

Теги: #Минстрой #строительство #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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