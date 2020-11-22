Общество

Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного итогам Года памяти и славы в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-брифинга с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, посвященного итогам Года памяти и славы в регионе.

Уходящий год был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Строились определенные планы по мероприятиям, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Удалось ли Псковской области справится с поставленными задачами? Какие мероприятия удалось провести, а какие, к сожалению, нет? Многие мероприятия пришлось провести в онлайн-формате. Оправдал ли он себя?

Важный аспект поддержка ветеранов. Были осуществлены и федеральные, и региональные выплаты, и даже муниципальные. Будет ли продолжена такая практика в следующем году? Могут ли ветераны надеяться на материальную поддержку к 9 мая 2021 года или в принципе в течение следующего года? Закрыт ли вопрос по обеспечению нуждающихся ветеранов и их вдов квартирами в Псковской области?

Так как ветераны находятся в группе риска по заражению коронавирусом, обязательно затронем и тему, связанную с эпидемической ситуацией и способности системы здравоохранения ей противостоять.