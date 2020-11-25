Общество

В деревне Соловьи повысили надежность электроснабжения

«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения деревни Соловьи в Псковском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале энергетиков.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» отремонтировали и провели техническое обслуживание разъединителей, силовых трансформаторов и выключателей, заменили изоляторы на подстанции 110 кВ в Соловьях.

Отметим, что в деревне Соловьи проживают 1,3 тысячи человек. Здесь же работает одно из крупнейших агропромышленных предприятий региона. Отсюда поставляют свинину для жителей Псковской области и других регионов России.