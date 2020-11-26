Общество

Получить январскую пенсию до Нового года смогут псковичи с картой «Мир»

До конца года пенсионеры, получающие пенсии через кредитные организации, должны перейти на карты платежной системы «Мир». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

С января 2021 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир». «Это не требование банков или Пенсионного фонда, это требование федерального закона», - отметил начальник управления ПФР Алексей Еремин.

Переход на карты «Мир» происходит постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отражается. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу выдавали карту «Мир». Тем же, кто пока получает пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт, но этот процесс должен закончиться не позже 31 декабря 2020 года.

Важно, что если пенсионер открывает новый счет в банке, ему необходимо проинформировать Пенсионный фонд, чтобы выплаты пошли на новый счет. Сообщить об этом удобнее через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru). В разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «О доставке пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Далее ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного либо веб-приложения банка, и отправить заявление в учреждение ПФР, производящее выплату.

Аналогично нужно поступать при подаче заявления о выплате социальных выплат: в разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать пункт «о доставке социальных выплат», указать способ доставки через кредитное учреждение и ввести реквизиты расчетного счета банка, в котором была открыта карта платежной системы «Мир».

Для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно также обратиться в МФЦ или в ПФР.

При этом следует учесть, что выплата пенсий и социальных выплат за январь 2021 года будет сформирована 26 декабря. В связи с этим проинформировать органы ПФР о новом расчетном счете пенсионерам необходимо в срок до 25 декабря.