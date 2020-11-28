Общество

В 400 тысяч рублей обошлась псковичу незаконная охота на лося

Судебные приставы Пскова взыскали 400 000 рублей с гражданина, совершившего противоправные действия в сфере экологии. Об этом сообщается на официальном сайте управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Пскович нарушил Правила охоты, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и без путевки он использовал охотничье огнестрельное оружие и убил самку лося.

Мужчину признали виновным в совершении преступления ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и лишение права осуществлять охоту сроком на два года. Также на него была возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране окружающей среды.

Судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина применены меры. Вынесено постановление об обращении взыскания на доходы должника, в соответствии с которым ежемесячно начали производиться удержания. Установлено также, что за должником на праве собственности зарегистрировано имущество – земельный участок и несколько нежилых помещений. На все имущество гражданина был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Кроме того, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

В результате данных мер должник перечислил денежные средства для погашения задолженности в полном объеме.

Исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.