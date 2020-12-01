Общество

Почти 4 тысячи псковичей получили кодовое слово для дистанционного обращения в Пенсионный фонд

3862 жителя Псковской области с начала 2020 года получили кодовое слово, которое используют для дистанционного обращения в Пенсионный фонд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

«Для получения консультаций Пенсионного фонда совсем необязательно записываться на личный прием. Отделение ПФР по Псковской области рекомендует гражданам выбирать дистанционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную связь по номеру 8 800 600 01 76», - отметили в пресс-службе.

Согласно федеральному закону №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» предоставлять информацию, которая относится к персональным данным гражданина, без подтверждения его личности, запрещено.

На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете есть возможность указать кодовое слово (секретный код), которое будет являться подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью можно узнать сведения о размере своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и другую информацию.

«Кодовое слово гражданин выбирает самостоятельно, оно будет известно только ему. Работники ПФР несут ответственность за сохранность и неразглашение данного кодового слова в соответствии с законодательством РФ», - пояснили в Пенсионном фонде.

Получить кодовое слово можно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:

- войти в личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля от портала госуслуги;

- в верхней части экрана нажать на свои ФИО;

- найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»;

- выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный вопрос;

- указать свой секретный код или секретный вопрос.

Для получения кодового слова также можно обратиться в клиентскую службу ПФР и подать соответствующее заявление, добавили в пресс-службе.