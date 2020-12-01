Общество

Как проводятся соцопросы и можно ли верить их результатам, рассказал гендиректор ВЦИОМ

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в программе «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал в деталях, как сегодня в стране проводятся соцопросы.

Гость студии уточнил, что сегодня 90% опросов являются телефонными. «Еще год назад у нас только 2/3 опросов были телефонными, - сказал он. - Мы ставили перед собой задачу увеличить количество личных опросов, но в пандемической ситуации это становится почти невозможным. Поэтому переходим к телефонным, что решает много проблем. Главная сейчас проблема одна - как побудить человека на том конце трубки согласиться с нами поговорить. Это удается далеко не всегда. Есть обратная зависимость: чем чаще мы звоним, тем ниже готовность людей отвечать на наши вопросы. Тем более они же за это ничего не получают, а время - деньги».

По словам Валерия Федорова, это общемировая тенденция. Решить данную проблему может выход в онлайн, но пока нет надежной научной методологии, которая позволяла бы проводить опросы в Сети на том же уровне, что телефонные либо личные.

Отвечая на вопрос о том, насколько можно верить результатам опросов общественного мнения, глава ВЦИОМ сказал, что «придерживается любимой русской поговорки президента Рейгана - «Доверяй, но проверяй». Как говорит Валерий Федоров, в обычной жизни не всегда видна прямая польза от опросов. «Заказчик сформулировал нам вопросы, мы провели исследование, написали отчет о результатах, заказчик подумал и принял решение. Какое - мы не знаем, - так руководитель ВЦИОМ описывает процесс работы возглавляемого им института. - Потом это решение реализовалось, о нем сообщают людям, люди оценивают его последствия. Связки между тем, что мы делаем, и изменениями в своей жизни мало кто видит».

При этом Валерий Федоров сказал о парадоксальности ситуации в этом году: несмотря на двойной кризис, эпидемиологический и экономический, уровень доверия к опросам не упал, скорее, наоборот. «Кризис всегда момент высшей неопределенности, никто не понимает, что происходит, - пояснил руководитель ВЦИОМ. - В такой момент всем нужна информация, которая дает ключ к пониманию. И опросы в такой ситуации выступают одним из видов информации, необходимых людям как элемент поддержки».