Общество

Новогодняя фотосессия состоялась у финалисток «Миссис Псков»

Новогодняя фотосессия состоялась у финалисток конкурса красоты «Миссис Псков - 2020» в особняке Лавриновского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Наши финалистки со своими семьями уже погрузились в новогоднее настроение и готовы радовать вас своим позитивом из красивейшего места нашего города», - отметили они.

Специальные образы и прически подготовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Визажисты проекта: Евгения Калью, Ольга Журавлева и Анастасия Ламкова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Фотограф проекта - Ирина Большакова.

Финальное шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» состоится 6 декабря в онлайн-формате и будет транслироваться из особняка Лавриновского.

Площадки для просмотра в социальной сети «ВКонтакте» - группа конкурса «Мисс Псков», а также телеканал «Первый Псковский». Начало трансляции в 16:00.